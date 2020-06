Nuova Volkswagen Arteon, arriva anche la versione Shooting Brake

Volkswagen presenta in anteprima mondiale l’inedita Arteon Shooting Brake, una cinque porte sportiva ed evoluta, che verrà lanciata in tutta Europa nella seconda metà dell’anno. Vettura in cui si fondono l’evoluto dinamismo di una Gran Turismo e il versatile concept di una Variant.