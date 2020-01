Nuova Peugeot 208: foto, dimensioni e prezzo

C'era grande attesa per il debutto della nuova Peugeot 208 e siamo stati in Portogallo per il test-drive in occasione delle presentazione alla stampa internazionale. Sul mercato italiano la Peugeot 208 sarà lanciata il 4 novembre anche nella versione 100% elettrica, oltre che diesel e benzina con prezzi che partono dai 14.950 euro.



Le dimensioni della Peugeot 208



Lunghezza: 406 cm Larghezza: 175 cm Altezza: 143 cm Passo: 254 cm Peso: 1158 kg Capacità baule: 265-1106 litri