Mercedes Classe E, le nuove versioni Cabrio e Coupé

Mercedes presenta le nuove Classe E,è reso ancora più forte dalle modifiche introdotte. Dopo la presentazione delle nuove berlina e station wagon , arrivano Classe E Cabrio e Coupé. La prima con classica capote in tessuto, offre elevati livelli di comfort per viaggiare fino a quattro persone, in tutti i mesi dell'anno. La capote insonorizzata permette l'utilizzo dell'auto in ogni stagione. La sua struttura a più strati garantisce un clima confortevole per tutto l'anno e riduce i fruscii di marcia e aerodinamici, permettendo agli occupanti di conversare senza problemi anche a velocità sostenuta. Con le sue proporzioni espressive tipiche del Coupé, ilpulito e seducente, Classe E Coupé combina la bellezza e le doti classiche di una Gran Turismo con la più moderna tecnologia.