Nuova Jeep Wrangler: la regina dei fuoristrada

Il marchio Jeep punta a scrivere una pagina inedita della sua affascinate storia nata nel 1941. La nuova Wrangler si presenta come regina indiscussa del fuoristrada e adesso si ripresenta aggiornata anche per essere utilizzata tutti i giorni in città, grazie a eccellenti livelli di comfort e dinamica di guida.Il nuovo modello offre un design ancora più moderno, pur sempre fedele all'originale, maggiori opzioni per la guida open-air e contenuti tecnologici aggiornati nel campo della sicurezza e della connettività.VAI ALL'ARTICOLO-> Jeep Wrangler 2018