Fiat Centoventi, la Panda del futuro: sei cose da sapere

In occasione del suo 120esimo anniversario, Fiat ha presentato a Ginevra la Fiat Concept Centoventi, quella che per molti sarà la futura Fiat Panda.



Sarà prodotta in una sola livrea che, attraverso il programma "4U", potrà essere personalizzata scegliendo tra 4 tettucci, 4 paraurti, 4 copriruota e 4 pellicole esterne. Insomma, alla stregua dei moderni device, il veicolo è aggiornabile con la massima libertà e fantasia nei colori