Nuova Fiat 500: inizia la generazione elettrica

Finalmente Fiat presenta la nuova 500 elettrica, la prima versione a zero emissioni, annunciata ormai da tantissimo tempo. Oggi finalmente l’auto è realtà e la possiamo vedere in queste immagini diffuse dalla Casa. Inizia quindi una nuova epoca per l’iconica vettura del brand, che presenta questa versione, affiancando e non sostituendo quella già in vendita.