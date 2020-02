Nuova Citroen C3, evoluzione della best seller

Citroen C3 è la best seller della Casa, venduta in quasi 4,5 milioni di esemplari in tutto, inserita nella top5 europea del segmento B a fine dicembre 2019, è oltretutto la terza auto più venduta in Francia. In Italia, alla fine dello scorso anno, è stata la terza berlina più venduta e seconda nel suo segmento. L’auto presenta uno stile carismatico e inconfondibile e oggi prosegue la sua offensiva in un segmento molto concorrenziale.