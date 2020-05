Novitec, da oggi un pacchetto speciale anche per Huracan EVO

Migliorarne l'estetica e l'aerodinamica non era affatto semplice. Però, come loro solito, i tedeschi di Novitec ce l'hanno fatta. Gli esperti di tuning e modifiche di auto sportive e da corsa hanno infatti presentato un pacchetto di accessori per modificare (e migliorare, stando alle loro dichiarazioni) estetica, aerodinamica e prestazioni della Lamborghini Huracan EVO, l'hypercar del produttore bolognese.