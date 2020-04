Novità Toyota: la Yaris cresce e diventa un suv compatto

Toyota presenta in anteprima mondiale la nuova Yaris Cross, un piccolo suv, che nasce sulla piattaforma TNGA-B della ‘famiglia Yaris’, combinando l’esperienza Toyota nelle auto compatte, la tradizione di un brand che ha inventato il concetto di suv con l’introduzione del RAV4 e l’ibrido Toyota migliore di sempre. Il Direttore Marketing di Toyota Italia Mariano Autuori ha dichiarato: “La nuova Toyota Yaris Cross avrà in Italia un ruolo fondamentale perché rafforzerà l’offensiva di prodotto Toyota nel segmento delle auto compatte, il più importante del nostro mercato. La nuova Toyota Yaris Cross sarà commercializzata in Italia a partire da metà del prossimo anno”.