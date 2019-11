Nissan svela il nuovo crossover a zero emissioni

Nissan svela oggi il concept Ariya, il crossover a zero emissioni, dotato di due motori elettrici potenti e della tecnologia di assistenza avanzata alla guida. Anche le forme e le linee sono completamente rinnovate e danno vita ad un nuovo stile per il brand. Il nuovo concept, presentato al 46º Motor Show di Tokyo, segna l’inizio di una nuova era per Nissan.