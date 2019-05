Nissan Micra GPL, arriva in Italia la versione esclusiva

Si amplia ulteriormente l’offerta di Nissan Micra, grazie alla nuova versione GPL, esclusiva per il mercato italiano, che si va ad aggiungere alle altre novità della gamma. La motorizzazione con doppia alimentazione benzina-GPL è ideale per coloro che desiderano coniugare piacere di guida, bassi costi di esercizio (grazie anche al ridotto numero di controlli specifici previsti) e praticità: Micra GPL è esentata dai blocchi del traffico.



La soluzione perfetta per chi ha necessità di utilizzare la macchina senza limitazioni e per coloro che hanno percorrenze superiori alla media. Combinando le capacità dei serbatoi di benzina e GPL, Micra è infatti in grado di garantire un’autonomia di oltre 1.000 km (dati rilevati secondo il ciclo NEDC-BT).