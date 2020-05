Nissan e Italdesign per la prima volta insieme: una GT-R50 da urlo

Nissan e Italdesign hanno creato un nuovo veicolo, la Nissan GT-R50, collaborando per la prima volta in assoluto. Sulla base dell’attuale Nissan GT-R, l’auto unica celebra il 50esimo anniversario sia della GT-R che di Italdesign, sarà costruito in 50 unità, le consegne sono previste tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021. Italdesign ha sviluppato, progettato e costruito l'auto. Lo stile interno e esterno distintivi e nitidi sono stati creati dai team di Nissan Design Europe a Londra e Nissan Design America.