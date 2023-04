Il modello stradale più potente nella storia BMW

BMW presenta la sua nuova e bellissima XM Label Red, un’auto in grado di rispondere alle esigenze e ai desideri di un gruppo target globale di individualisti: clienti che amano uno stile di vita estroverso e una passione per le massime prestazioni, in cerca di un'auto che va oltre le convenzioni tradizionali. La produzione inizierà nell'agosto 2023 presso lo stabilimento BMW Group di Spartanburg negli Stati Uniti. La BMW XM Label Red celebra la sua anteprima mondiale al Salone Internazionale dell’Auto a Shanghai dal 18 al 27 aprile 2023. Il SUV ibrido estremo sarà ordinabile a partire dal 28 aprile.