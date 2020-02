Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC+ Coupé, lusso e alte prestazioni

La nuova Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC+ Coupé completa la gamma in questo segmento, soddisfa le massime aspettative sia nel design che nell’esclusività della vettura, oltre ad avere una dinamica di marcia e un'agilità eccellenti. È un esempio straordinario di “Performance Luxury made by AMG”. Dispone inoltre di una rete di bordo a 48 volt abbinata all'alternatore-starter EQ Boost, con cui la Casa quindi porta avanti l'elettrificazione.