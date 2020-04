Mercato dell’auto a picco in Italia: i dati

Il mese che si è appena concluso passerà, probabilmente, agli annali del settore automobilistico. Il blocco totale in atto per arginare la diffusione dell'epidemia di Coronavirus, infatti, ha quasi azzerato le vendite di auto nuove nel nostro Paese. Come annunciato dall'UNRAE, a marzo 2020 si è registrato un calo dell'86% delle nuove immatricolazioni rispetto allo stesso mese del 2019. Un crollo verticale, che mette a rischio decine di migliaia di posti di lavoro e che colpisce indiscriminatamente tutti i marchi (o quasi).