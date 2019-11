Mazda RX-Vision, la concept estrema

Mazda ha rivelato la sua RX-Vision, una concept per un'auto sportiva a due posti che ha attirato l'attenzione degli appassionati di auto di tutto il mondo. La concept car ha conquistato tutti i titoli del Motor Show di Tokyo e mostra come Mazda è determinata a proteggere e sviluppare il motore rotativo per il futuro. Il capo del design Mazda Ikuo Maeda ha dichiarato che quest’auto è un sogno diventato realtà, la versione di produzione della RX-Vision. “L’auto dimostra come intendiamo sopravvivere in futuro. Abbiamo la netta sensazione che se lo lasciamo andare, il motore rotativo scomparirà dal mondo. Quindi penso che sia importante amarlo e continuare a svilupparlo”.