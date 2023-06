Lotus, il nuovo SUV elettrico da 900 CV

Eletre, il nuovo SUV elettrico di Lotus sta per arrivare in Europa: dopo la presentazione in anteprima avvenuta durante il 2022, il modello con cui la Casa automobilistica britannica inizia un nuovo capitolo della sua storia leggendaria è pronto per le prime consegne nel Vecchio Continente che partiranno entro la fine dell'estate.