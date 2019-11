Lexus LF-30, l’innovativa e inedita visione elettrica della Casa

Nei suoi continui sforzi per offrire esperienze innovative e sorprendenti, la Casa ha svelato la sua visione Lexus Electrified per la nuova generazione di veicoli elettrificati. Il protagonista è Lexus LF-30 concept, presentato in anteprima mondiale al 46esimo Tokyo Motor Show 2019.