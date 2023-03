Lamborghini svela la prima supersportiva V12 ibrida

Per i 60 anni di anniversario del brand, Lamborghini ha deciso di lanciare una nuova vettura eccezionale: Revuelto. Si tratta della prima supersportiva V12 ibrida plug-in HPEV (High Performance Electrified Vehicle). Un modello in grado di definire un nuovo paradigma in termini di prestazioni, sportività e piacere di guida grazie a un’architettura inedita, un design innovativo, un’aerodinamica al massimo dell’efficienza, un nuovo concept di telaio in carbonio e un propulsore da 1.015 CV.