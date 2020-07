Lamborghini Sian Roadster, la super sportiva ibrida limited edition

Automobili Lamborghini presenta Sian Roadster, supersportiva open-top ibrida in edizione limitata, sviluppata a partire dall’iconico V12 della Casa del Toro e integrando tecnologie ibride esclusive, è in grado di offrire prestazioni senza paragoni. L’auto sarà prodotta in sole 19 unità, già tutte vendute, e vanta uno dei cockpit open-top più spettacolari di sempre, un sound inimitabile, performance straordinarie e tecnologie innovative.