Lamborghini, la nuova Huracan regala il puro piacere di guida

Automobili Lamborghini annuncia l’arrivo della nuova Huracán EVO RWD, bolide che offre una guida viscerale e pura, in grado di erogare 610 cavalli di potenza e 560 Nm di coppia. Si tratta di un'auto leggera con trazione posteriore e sterzo dinamico per il massimo divertimento di guida. La nuova Lamborghini Huracán EVO RWD raggiunge una velocità massima di 325 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 3.3 secondi.