Lamborghini Huracán: tre nuove serie speciali eccezionali

Lamborghini ha deciso di festeggiare il 60° Anniversario con un’edizione limitata dedicata a Huracán STO, Huracán Tecnica e Huracán EVO Spyder, che verranno presentate il 21 aprile alla Milano Design Week. Ogni modello verrà realizzato in 60 esemplari e offerto al pubblico in due configurazioni differenti, utilizzando alcuni colori della tradizione Lamborghini. Per soittolineare l’unicità di queste serie speciali, ogni auto è impreziosita da una targhetta a vista “1 di 60” in carbonio e dal logo “60°” verniciato sulle portiere e ricamato sui sedili.