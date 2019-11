La Toyota Yaris si rinnova: ecco come sarà

Toyota ha presentato in anteprima mondiale la nuova Yaris, la quarta generazione del modello cha ha fatto la storia di Toyota in Italia fin dal lancio della prima generazione nel 1999.



Quella di Yaris, dal lancio sul mercato nel 1999 ad oggi, rappresenta per l’Italia una storia di successo con circa un milione di unità vendute.



Nuova Yaris sarà disponibile nel nostro paese da giugno 2020.