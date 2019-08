La nuova Fiat 500 elettrica sarà prodotta in Italia

La futura Fiat 500 elettrica sarà prodotta in Italia. Lo ha confermato il Presidente di Fiat Chrysler Automobiles John Elkann.



Il numero uno di FCA lo ha fatto parlando di innovazione dal Museo Nazionale dell’Automobile davanti ai Cavalieri del Lavoro a Torino. ''Intendiamo lanciare una famiglia 500 'verde', che sia rispettosa dell'ambiente, con motori ibridi ed elettrici. E queste vetture ecologiche saranno immaginate e prodotte proprio qui nel nostro Paese''.



La 500E sarà destinata a tutto il mondo, dopo il flop del primo modello di quattro anni fa in California. Il simbolo del made in Italy per il segmento delle utilitarie arriverà anche negli Stati Uniti.