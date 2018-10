La nuova Fiat 500 Collezione nel segno dell’eleganza

Si è svolto alla Rinascente di Milano l'evento di presentazione della nuova Fiat 500 Collezione, la serie speciale di casa Fiat ispirata alle 'nuances' dell'autunno, che si è mostrata con nuovi e inaspettati abbinamenti di colori e materiali.



Per lanciare la nuova protagonista, il marchio Fiat ha scelto un'eccellenza nel mondo dello stile e della moda: L'Uomo Vogue, con il quale condivide gli stessi valori di eleganza e cura dei dettagli. I due brand italiani, infatti, in più di mezzo secolo hanno scritto pagine importanti nel mondo dello stile e del design, hanno definito i nuovi trend e hanno esportato il "made in Italy" in tutto il mondo, diventando icone riconosciute a livello internazionale.



Disegnata dal Centro Stile Fiat, la nuova 500 Collezione spicca per le raffinate nuove livree come il bicolore 'Brunello', gli interni preziosi in tessuto gessato, i cerchi con finitura 'rame' e il logo cromato 'Collezione' sul portellone posteriore. La nuova Fiat 500 Collezione è già disponibile nelle concessionarie Fiat.