La nuova Mercedes AMG di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo è ancora a caccia del suo primo gol in Serie A con la maglia della Juve.In questi giorni si sta allenando al massimo per questo obiettivo che potrebbere centrare contro il Sassuolo nella gara in programma alla ripresa del campionmato. Intanto il portoghese, dopo gli allenamenti, si gode la sua villa sulle colline di Torino dove c'è anche un mega garage coi suoi bolidi. Proprio ieri CR7 ha pubblicato una foto accanto ad di queste supercar. Chi pensava che avesse obblighi di 'scuderia' da parte del grupp Fca si sbagliava perché il portoghese si è fotografato a fianco di una Mercedes.