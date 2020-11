Kia Sorento debutta con il motore full hybrid: i prezzi

La quarta generazione del SUV di punta della Casa è stata lanciata sul mercato come un mix unico di eleganza, potenza e tecnologia. Il grandioso SUV di successo oggi si presenta nella sua nuova veste, un nuovo progetto per Kia Sorento, che è stata realizzata per poter soddisfare le esigenze di mobilità degli automobilisti moderni. Oggi l’auto è pronta a debuttare sul mercato italiano.