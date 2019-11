Jeep Wrangler: in anteprima l’allestimento Mopar 100% street legal

Mopar sarà tra i grandi protagonisti del Camp Jeep 2019, l’appuntamento divenuto un classico tra gli appassionati del celebre marchio off road statunitense. In programma dal 12 al 14 luglio a San Martino di Castrozza, il Camp Jeep sarà come sempre occasione per presentare i nuovi modelli in arrivo sul mercato tra la seconda metà del 2019 e i primi sei mesi del 2020.