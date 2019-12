Jaguar F-Type, il restyling esalta le prestazioni e affina l’estetica

Il modello di punta Jaguar F-Type viene rivisto dalla Casa per esaltarne le prestazioni, la coupé subisce pochi e ma significativi interventi che ne evidenziano l’esclusività tipica dei modelli di Jaguar e la personalità sportiva. All’esterno l’azienda ha puntato su concetti come sobrietà e purezza per esaltare la forma scolpita del corpo vettura, nelle superfici del nuovo cofano a conchiglia si inseriscono perfettamente i fari Pixel Led ultra-sottili e moderni. Sono inediti anche la griglia, più ampia, e gli scudi paraurti anteriori, l’impatto visivo risulta così maggiorato.