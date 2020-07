Ineos Grenadier, il fuoristrada dal sapore “antico”

Con i motori non c’entra nulla, in effetti. Ma quando la passione per le auto è accompagnata da fondi senza fine (o quasi), anche chi non ha mai progettato o costruito un’auto può decidere di affacciarsi sul mercato automobilistico con un progetto piuttosto ambizioso. Ineos, gigante mondiale della chimica, vuole infatti produrre un fuoristrada “vecchio stile”, con pochi fronzoli e tanta potenza per affrontare qualunque tipo di terreno.