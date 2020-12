L’inedito crossover cinese arriva in Europa

Xpeng, una delle principali società cinesi di veicoli elettrici intelligenti, ha iniziato la consegna delle sue auto elettriche intelligenti ai clienti in Norvegia. Questa settimana 100 SUV Xpeng G3 verranno consegnati ai nuovi proprietari in 28 città e paesi della Norvegia. Mentre il mercato interno cinese rimane la sua base di clienti principale, Xpeng è ora ben posizionata per sviluppare la sua strategia internazionale con il lancio del suo primo modello di produzione, il SUV elettrico G3, in Norvegia.