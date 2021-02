In attesa del ritorno nel segmento B-Suv con la nuova Bayon , Hyundai è pronta a celebrare il traguardo ventennale di Santa Fe in Italia. Autentica icona per la Casa sudcoreana, una nuova versione del SUV, per l'appunto chiamata, celebrerà ilche, tra evoluzione in termine di design, sicurezza e tecnologia, si inserirà nel segmento D-SUV.