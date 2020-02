Hyundai i20, al Salone di Ginevra la nuova generazione

La nuova Hyundai i20 ha un design completamente rivoluzionato e interpreta la nuova cifra stilisticaLa vettura è dotata dei più completi pacchetti di connettività e di sicurezza della categoria, stabilendo nuovi standard per le auto di segmento B. L’anteprima mondiale sarà al Salone di Ginevra 2020 , dal 5 al 15 marzo 2020. Hyundai i20 arriva oggi alla, si tratta di uno dei modelli di maggior successo della Casa, lanciato per la prima volta nel 2008 e sinonimo di. La nuova i20 sarà prodotta in Europa nello stabilimento di İzmit, in Turchia, con uno stile completamente nuovo e dinamico.