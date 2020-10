Hyundai i20 N Line, più sportiva con motori fino a 120 CV

La Casa svela, il più recente modello ad alte prestazioni: una hot hatch basata su Nuova i20, ispirata alla Hyundai i20 WRC e capace anche di divertire in pista. Come anche tutti gli altri modelli Hyundai nella versione N, la nuova i20 N garantiscein grado di soddisfare gli appassionati delle vetture ad alte prestazioni. Il modello si unisce a i30 N e i30 Fastback N all’interno della gamma high-performance di Hyundai in Europa.