Honda Jazz: svelata la nuova generazione

Honda ha svelato la nuovissima Jazz, dotata di serie, per la prima volta, dell'avanzata tecnologia ibrida a due motori. La nuova generazione della popolarissima compatta del segmento B potrà vantare un comfort eccezionale, dinamiche di guida uniche nel suo genere, dotazioni tecnologiche all’avanguardia e avanzati sistemi di sicurezza alla guida.



La nuova Jazz è il primo modello con il brand "e:Technology" che in futuro contraddistinguerà tutti i prodotti elettrificati di Honda.



Le vendite della nuova Honda Jazz in Europa avranno inizio a partire dalla metà del 2020.