è in grado di conquistare qualsiasi terreno, è un pick-up estremo basato sulla generazione JK a quattro porte Jeep Wrangler Unlimited , ma si è chiaramente evoluto in qualcosa di più., si tratta di un mezzo dalle misure eccezionali in lunghezza e altezza, ha il vano pick-up dietro i sedili posteriori, e offre la visione termica e notturna.