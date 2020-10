Golf GTI ClubSport, compatta e ad alte prestazioni

La nuova Golf 8 sta acquistando ancora più velocità, dopo la GTI, la GTE e la GTD, VQuesto veicolo segna il prossimo capitolo nella tradizione del marchio di GTI ad alte prestazioni, la prima GTI ClubSport è stata lanciata nel 2016 in occasione del 40° anniversario dell'iconica vettura sportiva. È ora seguita dalla versione nuova,che colpisce non solo per l'elevata potenza del motore, ma anche per la nuova dinamica di guida.