I fuoristrada più venduti in Italia a dicembre 2019

La concorrenza dei crossover si fa sentire non solo per le berline, ma anche per i fuoristrada. I SUV compatti hanno rubato fette di mercato sia al segmento di mercato inferiore, sia a quello superiore. Analizzando i dati UNRAE di dicembre 2019, infatti, ci si accorge che le vendite annuali hanno subito un calo del 7% circa (da 184 mila a 172 mila), con il segmento che vede assottigliarsi la fetta di mercato di un punto percentuale. A livello mensile, invece, c'è una lieve ripresa.