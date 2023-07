Fiat Topolino: come è fatta e il prezzo

Momento di presentazioni per Fiat: insieme alla nuova 600, la Casa torinese ha svelato al pubblico anche la Topolino che tutte le carte in regola per offrire una libertà di guida sostenibile in città. Ispirata alla storica 500 diventata una vera e propria icona dell'automobilismo italiano, la nuova Topolino è nata per offrire la mobilità elettrica a sia alle famiglie che ai più giovani, non a caso può essere guidata a partire dai 14 anni.