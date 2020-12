Fiat Tipo Cross: prezzo, motori e allestimenti

Fiat Tipo è stata completamente rinnovata, presenta un nuovo design - più accattivante, giovane e dinamico - tecnologia ai massimi livelli e nuovi motori. La gamma si amplia anche grazie al nuovo crossover Tipo Cross, versatile e accattivante, la chiave strategica del successo di questo modello a livello europeo. Il look “crossover” infatti, ha avvicinato Panda a un nuovo target più giovane, che ricerca una vettura non soltanto funzionale, perfetta per la città, ma anche super cool e dal design attuale. Stessa strategia è stata adottata per Tipo.