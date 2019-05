Nuova Fiat Punto: l’ipotesi futura arriva dal web

Negli ultimi giorni si è parlato di una possibile intesa tra il gruppo Fca e quello francese Psa. Per Fca avrebbe messo gli occhi sulla piattaforma elettrica e-CMP, recentemente presentata al Salone di Ginevra sulla versione elettrica della nuova Peugeot 208.C’è chi riguardo a questa ipotesi va oltre e ritiene che ci sarà il ritorno della Fiat Punto in versione elettrica. Su Facebook il deseigner INDAV Design ha pubblicato qualche mese un paio di render in cui viene ipotizzata la nuova generazione della Fiat Punto la quale potrebbe nascere proprio dalla possibile collaborazione fra PSA e FCA.FONTE FOTO: INDAV DESIGN