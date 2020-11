Fiat Oltre, il SUV estremo mai visto in strada

Un mezzo che non abbiamo mai visto, Fiat presentò Oltre in occasione del Motor Show di Bologna ormai ben 15 anni fa, era il lontano 2005. Una vettura davvero unica, un fuoristrada estremo, progettato per non trovare ostacoli, per non fermarsi mai davanti a nulla e nessuno. La realtà però poi fu differente.