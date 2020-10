Fiat Mobi si rinnova, arriva anche la versione Trekking

Da molti è considerata la Panda del Sud America. Del Brasile, in particolare, visto il grande successo che la piccola citycar riscuote nel Paese carioca. E, a guardarla, non ci si mette molto a comprendere il perché del paragone: anche volendo tralasciare il fatto che entrambe sono progettate e realizzate da Fiat, la somiglianza tra la Panda e la Mobi è davvero impressionante. E proprio come la best seller italiana, anche la Fiat Mobi è caratterizzata da un’estrema versatilità: con l’ultimo restyling, ad esempio, la compatta sudamericana diventa anche Trekking, strizzando l’occhiolino agli appassionati dei crossover.