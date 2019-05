Fiat e Alfa Romeo, vendite in forte calo. Fca maglia nera in Europa

L’associazione dei costruttori europei delle auto (ACEA), ha reso noto che il gruppo Fca ha immatricolato a marzo 106.680 auto nei mercati dell’Europa più Efta, l’11,7% in meno dello stesso mese del 2018.



Il mercato dell’auto in generale ha fatto registrare un altro mese all’insegna del segno meno con il gruppo FCA che conferma il suo momento di difficoltà.



In calo le immatricolazioni di Fiat, diminuite del 12,1% a 77.320 unità, e di Alfa Romeo, crollate del 44,8% a 5.504 veicoli.