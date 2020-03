Fiat Centoventi: si farà la futura Panda elettrica

Fiat ha presentato proprio pochi giorni fa lae sembra che si stia già impegnando per la realizzazione di un altro modello a zero emissioni, l’obiettivo della Casa infatti è quello di avanzare con il programma di elettrificazione appena dopo la fine quest’emergenza dovuta al, lo abbiamo visto anche nell’articolo di ieri, in cui abbiamo parlato dell’investimento di 300 milioni di euro proprio destinati a questa nuova strategia per la mobilità del futuro.