Fiat 600: alla scoperta del SUV più atteso sul mercato

Con la nuova 600e, Fiat vuole offrire ai suoi clienti una bella esperienza, piacevole e gioiosa, che li faccia sentire coccolati. Un nuovo inizio per il brand nel segmento B. Fiat 600 è stata pensata per offrire il mezzo ideale per gli amanti della città, per la mobilità urbana, e incarna perfettamente i valori dello stile italiano e della sostenibilità del marchio torinese.