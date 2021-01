Fiat 500X Cross: come è il nuovo allestimento

Fiat apre il 2021 con lo abbiamo visto anche nei giorni scorsi. E così, dopo aver lanciato la Nuova 500 e tutta la gamma rinnovata sia per Panda che per Tipo (anche nella variante Cross) , altre due icone di stile per il brand torinese, propone, le vetture che compongono la famiglia; sono prodotti molto diversi tra loro per vocazione, forma e carattere, ma che condividono la stessa matrice: l’iconica Fiat 500. Dal 2007 ne sono state vendute più di 3 milioni, la gamma 500 ha riscosso grande successo nel corso degli anni grazie al continuo rinnovamento. Oggi vediamo, tra tutte,