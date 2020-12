Fiat 500 X: le novità in arrivo per il 2021

A partire dal 2021, le nuove auto vendute in Europa dovranno essere in linea con le norme anti smog Euro 6D dell'Unione Europea. Queste norme impongo un'ulteriore stretta per le emissioni di ossidi d'azoto NOx. Le case automobilistiche, per farsi trovare pronte, stanno aggiornando i motori delle loro vetture e colgono l'occasione per dare una rinfrescata alla gamma e agli allestimenti dei modelli. Non è da meno Fiat che ha annunciato nuovi allestimenti per la 500 X del 2021.