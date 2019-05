Fiat 500, i render delle versioni Spider e Coupé

Fiat 500 è una vettura iconica, che tutti conosciamo comedel mercato automobilistico italiano a livello globale. Un’auto eccezionale, che ha fatto la storia e che continua a scrivere dei capitoli importanti ancora oggi, vieneai clienti più affezionati e non solo, con nuovi aggiornamenti estetici, differenti versioni inedite, tante tipologie di motorizzazione, tra cui anche quella elettrica , che ormai oggi, insieme alla ibrida, sta spopolando in quasi tutte le Case automobilistiche. Fiat, a quanto sappiamo, ha in progetto di aggiornare la sua gamma infatti con l’inedita versione a zero emissioni denominata. Ma non è tutto, qualcosa potrebbe cambiare anche nell’estetica.