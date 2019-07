Ferrari FXX-K Evo

Questa supercar non è omologata per l'utilizzo in strada. Verrà realizzata in pochissimi esemplari (30) e sarà destinata ad altrettanti selezionati clienti, che diventeranno collaudatori in grado di condividere insieme ai tecnici di Maranello lo sviluppo dei componenti innovativi che verranno applicati sulla vettura.